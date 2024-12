Incidente frontale tra Cremenaga e Ponte Tresa, si muove l’elisoccorso

Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, lunedì 9 dicembre, intorno alle 15.30 sulla strada provinciale tra Ponte Tresa e Cremenaga nel territorio di Cadegliano-Viconago. Secondo le prime informazioni disponibili, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale due auto e quattro persone: una ragazza di 17 anni, un giovane di 21 anni, un uomo di 30 anni e una donna di 54.

L’impatto ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’SOS Besozzo e dell’SOS Cunardo, oltre a un’ambulanza di soccorso avanzato e un’unità di elisoccorso proveniente da Como. Allertati anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per gestire le operazioni di sicurezza e il traffico nella zona.

La strada provinciale è temporaneamente bloccata per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati. I soccorsi hanno infine trasportato un ferito con l’elisoccorso in codice giallo al Sant’Anna di Como, così come in codice giallo si è mossa un’ambulanza. La seconda ambulanza impegnata si è invece diretta verso l’ospedale in codice verde.