A Cadegliano si parla di Liberty con l’esperto Andrea Speziali

Uno straordinario evento si terrà domenica 15 giugno alle ore 15 presso Villa Toletti di Cadegliano. Sarà presente Andrea Speziali, massimo esperto del Liberty, presidente dell’Associazione Italia Liberty, che avvolto dallo splendore della Belle Epoque della dimora cadeglianese presenterà il programma della settima edizione di Art Nouveau Week 2025. Un brindisi all’insegna dell’arte e della bellezza tra la manifestazione ideata da Speziali, che tra l’8 e il 14 luglio di ogni anno apre in tutta Italia e oltre confine le più raffinate Ville Liberty, e il prezioso angolo di Lombardia, che nell’occasione del Cadegliano Festival Piccola Spoleto fa da cornice agli eventi diffusi nelle ville Art Nouveau e nella ex stazione ferroviaria progettata dal Maestro del Liberty, l’architetto Giuseppe Sommaruga.

Un’anteprima foriera di opportunità e collaborazioni, cucita attorno a tante competenze differenti, dall’eclettico curatore e comunicatore Andrea Speziali, punto di riferimento per l’universo Liberty, a Silvia Priori direttrice di Teatro Blu e ideatrice del Festival diffuso Cadegliano Piccola Spoleto, a Valeria Menotti, architetto restauratrice e proprietaria di Villa Toletti, che ha aperto il suo incantevole parco e i magnifici saloni per eventi culturali e privati coordinati da Carla Tocchetti, Liberty Experience Manager. L’appuntamento è a Villa Toletti via Pellini 19 a Cadegliano (VA) domenica 15 giugno alle ore 15.00. A seguire in Lombardia i numerosi eventi Liberty di Art Nouveau Week, tra cui a Varese due aperture speciali al celeberrimo Grand Hotel Campo dei Fiori progettato da Sommaruga, proprio il 13 luglio, giorno in cui il Maestro festeggiava il suo compleanno (info: www.italialiberty.it).

PROGRAMMA

DOMENICA 15 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00 VILLA TOLETTI, Via Pellini, 19 a Cadegliano

Incontro con Andrea Speziali, massimo esperto del Liberty, presidente dell’Associazione Italia Liberty, che

presenterà il programma della settima edizione di Art Nouveau Week 2025.

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

SPECCHI DI TERRA MOSTRA DELL’ ARCH. NORBERTO CUTILLO

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – CORTILE LUIGI BELLO

TRA SUONO E SILENZIO MOSTRA DEL M° LUIGI BELLO

A cura di Anna Bello in coll. con Galleria Poma di Mendrisio

DALLE ORE 15.00 ALLE H 19.00 – VILLA TOLETTI

QUANTUM ECHOES PERSONALE DEL M° DORIAM BATTAGLIA

A cura di Carla Tocchetti

ORE 15.30 – ORATORIO ARBIZZO

Teatro Family

TEATRO DEL CERCHIO

IL GATTO E LA VOLPE

con Mario Mascitelli e Mario Aroldi

di Mario Mascitelli

In caso di pioggia: Sala consiliare

Uno spettacolo divertente che saprà coinvolgere grandi e piccini. Tutti conosciamo i due personaggi del libro Pinocchio per tutto ciò che combinano durante il racconto ma quale sarà la loro vera storia? Ci siamo

immaginati una panchina e un alberello bonsai dove i due, in attesa che arrivi Mangiafuoco a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato miserevole. Vorrebbero andare via ma non riescono, qualcosa li trattiene, perché capiscono che in quel luogo si sta svolgendo qualcosa di cruciale e, mano a mano che parlano, scoprono che esiste qualcosa di più importante degli zecchini d’oro di Mangiafuoco: sta nascendo una nuova amicizia. Pur se originale, questa storia strizza l’occhio ai due personaggi di Aspettando Godot di S. Beckett cogliendo e trasformando alcuni temi e spunti (la solitudine, la ricerca di senso), facendoli così arrivare a un pubblico di giovanissimi.