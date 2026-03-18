Processo mafia del Nord, chieste condanne per 78 anni

È il giorno della requisitoria e delle difese nel procedimento penale che vede imputate 16 persone accusate a vario titolo di estorsione e spaccio di droga col “metodo mafioso”.

L’udienza si è aperta con la discussione da parte del Sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Giovanni Tarzia. Nella sua requisitoria durate oltre due ore Tarzia ha ampiamente trattato i capi d’imputazione rilevati nella fase delle indagini partite da una serie di episodi legati territorialmente alla zona del Nord della provincia di Varese nella quale gli imputati si muovevano – è l’accusa – in un sottobosco di manovalanza criminale con estorsioni legate al traffico di droga, lesioni personali aggravate funzionali a garantire traffici e controllo del territorio attraverso il «metodo mafioso», quella sottintesa contiguità degli imputati con le famiglie calabresi di peso.

Tanto da incutere soggezione anche nei testimoni ascoltati in aula che più di una volta hanno esitato di fronte alle domande degli inquirenti, «testi significativamente reticenti», con testi che hanno «ricordato in modo molto confuso». Dunque intimoriti. Di alcuni capi d’imputazione – in particolare in merito a cessioni di stupefacenti – il pm ha sostenuto la mancanza di un valido corredo probatorio, tanto da chiedere l’assoluzione.

Prescritti almeno sette capi d’imputazione, secondo il pm. Alla fine le richieste di pena hanno riguardato complessivamente circa 78 anni di pena per 12 degli imputati; la richiesta di prescrizione ha riguardato 3 imputati, e per uno è stata chiesta l’assoluzione. Nel pomeriggio la parola alle difese.