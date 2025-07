Il varesino Andrea Siciliano è il primo campione della Ruota della Fortuna, il nuovo game show di Canale 5

Ha dimostrato prontezza e competenza nel riconoscere in pochi secondi i titoli dei “Film da Oscar” proposti nella “ruota delle meraviglie” — la prova finale del nuovo game show in prima serata su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, anche se la sorte non gli è stata altrettanto favorevole nella fase conclusiva dedicata alla scelta delle tre buste contenenti il montepremi.

Andrea Siciliano, ventenne varesino (Anzi, di un piccolo paese montano intorno a Varese…), studente di ingegneria chimica al Politecnico di Milano dopo avere frequentato il liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, si è comunque aggiudicato 9.800 euro, accolta da un caloroso abbraccio con la sorella presente in studio e dagli applausi del pubblico.

La prima puntata del programma ha incoronato Andrea dopo un brillante percorso: Andrea infatti ha saputo individuare correttamente tre film premiati agli Oscar (“L’ultimo imperatore”, “Balla coi lupi” e “Momenti di gloria”) in meno di un minuto.

Nella fase finale del gioco ha inizialmente scelto la prima busta (contenente 10.000 euro), per poi cambiarla con la seconda (5.000 euro) e infine con la terza, meno fortunata (100 euro). Nonostante l’esito, il premio complessivo accumulato grazie al percorso nel quiz è stato comunque significativo.

La partecipazione di Andrea si è conclusa tra l’entusiasmo del pubblico in studio, i complimenti di Gerry Scotti e il sostegno affettuoso della sorella per un momento che, al di là del risultato economico, resterà certamente memorabile.

GUARDA LA PUNTATA