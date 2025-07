Il varesino Andrea chiude con sei sere di vittorie e 100mila euro il suo percorso alla “Ruota della fortuna”

Dopo sei serate consecutive da campione, il varesino Andrea Siciliano ha concluso ieri sera, domenica 20 luglio, la sua brillante partecipazione al game show “La Ruota della Fortuna”, trasmesso in prima serata su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Il giovane varesino, già studente al liceo scientifico Galileo Ferraris e ora studente di ingegneria chimica al Politecnico di Milano, ha lasciato il gioco con un montepremi complessivo di 104.400 euro.

Andrea ha conquistato il pubblico per la sua prontezza, il carattere misurato e la costanza dimostrata sera dopo sera. Gerry Scotti, nel salutarlo, ha voluto rendergli omaggio con parole affettuose: «È stato un campione che resterà nei cuori», aggiungendo che, in caso di una futura edizione speciale con i migliori concorrenti, «lui sarà sicuramente in prima fila».

In studio, per l’ultima puntata, erano presenti anche i suoi genitori, che hanno seguito con emozione l’intero percorso. Prima di lasciare il palco, Andrea ha ringraziato il pubblico che lo ha seguito da casa e ha voluto rivolgere un saluto affettuoso al gruppo di amici del “Il Covo”, senza spiegare di più. Un piccolo segreto tra loro, andato in onda in diretta nazionale.