Dopo Andrea c’è Mariacristina: alla “Ruota della fortuna” un’altra campionessa varesina

“La ruota della fortuna”, una delle trasmissioni più popolari del panorama televisivo italiano, parla ancora con l’accento varesotto. Dopo il giovane Andrea Siciliano, varesino della Rasa, capace di rimanere sul trono del programma per una settimana, tocca ora a Mariacristina Volterri da Ispra occupare il ruolo di “numero uno”.

Volterri, architetto che vive nella località del Lago Maggiore, è infatti la nuova campionessa del programma condotto da Gerry Scotti e si è già tolta una grande soddisfazione. Ammessa alla “Ruota delle meraviglie”, il gioco finale della trasmissione, Mariacristina si è aggiudicata un viaggio alle Maldive grazie al “Jolly Gerry”.

Inoltre ha già incamerato un montepremi di 18.600 euro. In attesa di fare le valige con Livio, il suo compagno, per Mariacristina ci sarà ora il tentativo di riconfermarsi nel ruolo di campionessa. Tutta Ispra farà di nuovo il tifo per lei.