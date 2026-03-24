Scontro tra un’auto e una moto a Ispra
Incidente nel tardo pomeriggio di martedì nei pressi del cimitero comunale: un giovane di 23 anni soccorso in via Milano dopo l'impatto tra i due mezzi
Un giovane di 23 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18:30 di martedì 24 marzo. Lo scontro, che ha visto protagonisti un’auto e una moto, si è verificato lungo la via Milano a Ispra, nel tratto che costeggia il cimitero.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza dei Volontari di Angera per prestare le prime cure al ragazzo. Per i rilievi e la gestione del traffico sono giunti i Carabinieri di Gallarate, coordinati dalla centrale della Soreu Laghi. La missione di soccorso risulta ancora in corso per stabilizzare il ferito e liberare la carreggiata.
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