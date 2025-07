“Ci hanno scritto anche dall’Australia”. A Ranco torna il raduno dei Brovelli

“Quasi tutta la popolazione del paese è Brovelli o ha un Brovelli in famiglia“. A Ranco, questa estate, torna una delle iniziative più originali promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione, il Brovelli day . Si tratta di un vero e proprio raduno sul lungolago per tutte le persone che portano questo cognome o lo hanno in famiglia.

La prima edizione si era svolta nell’estate del 2023, con una straordinaria riposta di pubblico: duecento partecipanti provenienti da Ranco, Angera e i comuni vicini ma anche da altre regioni italiane e perfino dall’estero. L’evento è infatti un’occasione anche per molti figli di emigrati per ritornare nel borgo di origine.

L’invito dei volontari della pro loco locale è anche quello di inviare storie e contributi per raccontare un legame con la comunità e ricostruire le radici di questo territorio. Negli anni in molti si sono messi in contatto con l’associazione con testimonianze provenienti da tutto il mondo, Stati Uniti e Australia compresi.

Quest’anno l’evento si svolgerà l’11 agosto, in occasione della tradizionale festa del Ferragosto sotto il Salice.

Guarda il video di presentazione