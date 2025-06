A Cadegliano Viconago arriva “Il Gatto e la Volpe”

All’oratorio di Arbizzo, per il festival “Terra e Laghi” del Teatro Blu, lo spettacolo che negli ultimi anni ha collezionato premi e riconoscimenti importantissimi, tra cui il Premio Nazionale Teatro per i Ragazzi, amici di Emanuele Luzzati

Una storia che pur se originale, strizza l’occhio all’intramontabile Aspettando Godot di Samuel Beckett. Tutti conosciamo i due personaggi del racconto di Pinocchio per ciò che combinano durante il racconto ma…quale sarà la loro vera storia? Una panchina e un piccolo alberello dove i due, in attesa che arrivi Mangiafuoco, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato. Vorrebbero andare via ma non riescono.. perché Mangiafuoco potrebbe arrivare da un momento all’altro!