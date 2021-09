I 5 Stelle all’attacco di due candidati sindaco: “Perchè a Busto non ci sono pre e post scuola?”

«Servizi nelle scuole, che fine hanno fatto pre e post scuola e servizio mensa?». Se lo chiede la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Claudia Cerini che nei giorni scorsi ha protocollato un’interrogazione sul tema, esploso in questi giorni con il riavvio dell’anno scolastico.

«Sta emergendo in questi giorni, proprio all’inizio dell’anno scolastico, il problema dell’attivazione dei servizi di pre e post scuola e, per alcune scuole, anche del servizio mensa. Una doccia fredda per i genitori che lavorano e che fino al giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico avevano certezze in merito all’attuazione di tali servizi».

Cerini, che è anche capolista della lista 5 Stelle che sostiene Maggioni sottolinea: «Giustamente piovono critiche all’amministrazione con richieste di intervenire prontamente e c’è chi fa notare che piuttosto che tagliare nastri occorre garantire i servizi ai cittadini».

La stoccata della consigliera riuguarda anche un altro candidato sindaco, assessore all’Istruzione fino a luglio scorso quando si è dimesso, lasciando la delega in mano al sindaco: «Già l’anno scorso, quando la pubblica istruzione era sotto la guida dell’assessore Farioli non era partito il servizio di pre e post scuola, ma almeno la mensa era stata garantita. Poi Farioli ha fatto la scelta di dimettersi dal suo incarico lasciando vacante un ruolo importante e strategico per la ripartenza della scuola a settembre ed evidentemente il sindaco, che ha preso in mano le deleghe, non è riuscito a coordinarsi con le scuole e le cooperative».

Cerini conclude: «Come Movimento 5 stelle ho presentato due giorni fa un’interrogazione proprio su questo tema, avendo ricevuto varie segnalazioni. Nell’interrogazione chiedo al sindaco di sapere quando verrà attivato il servizio di pre e post scuola e quali sono le motivazioni che stanno alla base del fatto che non è già attivo. Chiedo inoltre di conoscere quali sono le problematiche inerenti la mancata attivazione del servizio mensa e come si sta risolvendolo. Come rappresentante istituzionale e come genitore, mi aspetto una risposta quanto prima».