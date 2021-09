Caronno Pertusella piange Stefano Cova, candidato sindaco nel 2011

Caronno Pertusella piange Stefano Cova. Dirigente in un’azienda metalmeccanica nel Lecchese, ex consigliere comunale, aveva 58 anni.

Attivo nel mondo della parrocchia, delle associazioni e del volontariato della città, animatore del Palio, interista convinto, lo ricordano in tanti come persona apprezzata e benvoluta, generoso e sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo. È morto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 settembre. Lascia la moglie e una figlia.

Nel 2011 era stato candidato sindaco con la lista “Noi con Voi” raggiungendo l’11,5% dei voti e nel 2016 era stato il secondo più votato nella lista civica a sostegno del candidato sindaco Marco Seveso.

Lo ricorda commosso il primo cittadino di Caronno Pertusella Marco Giudici: «Era una persona appassionata e impegnata nel sociale. Di lui ricorderò la forte umanità, l’impegno per la parrocchia e per il banco alimentare. Grande appassionato di calcio. Era una persona buona. Impegnato nelle istituzioni locali, sempre con spirito di servizio per il prossimo».

Commosso anche il ricordo di Alessandro Pavanati, caronnese d’adozione, amico di Cova e candidato insieme a lui nella lista civica a sostegno di Maro Seveso nelle elezioni del 2016: «Era un gran lavoratore, partiva all’alba e tornava la sera tardi, ma quando arrivava a casa aveva tempo per tutto il resto. Conosceva il paese, si spendeva perché le cose funzionassero. Non si è mai tirato indietro, andava a mille – racconta Pavanati, candidato tra le fila di Forza Italia in questa tornata elettorale 2021 -. Ieri sera ci siamo visti per parlare di elezioni, siamo stati insieme fino a mezzanotte: anche se questa volta non si è candidato, ha voluto sottolineare i punti che gli erano cari. Era sanguigno nel battersi per le sue idee, ma era un generoso. Posso dire che era un amico, una presenza sicura, che faceva sentire a casa. Era capace di voler bene, è stato uno dei primi che ha accolto me e mia moglie quando ci siamo trasferiti a Caronno. Mi mancherà».

Nella serata di martedì 21 settembre è stata organizzata una veglia alle 20.45 in parrocchia in memoria di Stefano Cova.