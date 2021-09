Finauto: il comparatore di cessione del quinto per l’acquisto dell’auto. Noi confrontiamo, Tu scegli e risparmi!

Sempre più facile oggi comprare l’auto, anche grazie a internet che ci propone le varie soluzioni disponibili, in modo da scegliere poi quella più conveniente. Ci riferiamo nello specifico a un sito, che aiuta a trovare l’auto dei sogni, nuova o usata, e anche a cercare il finanziamento più adatto e interessante. È Finauto.eu, il sito nato per chi sta cercando un’auto e desidera pagarla a rate.

Come funziona

Trovare l’auto che si desidera e il finanziamento più adatto a pagarla in comode rate è oggi ancora più facile di un tempo. Su internet infatti troviamo numerosi siti che ci aiutano in queste attività; da un lato riuniscono gli annunci per le vetture disponibili in tutta Italia, sia usate che nuove o a km zero. Dall’altro lato aiutano l’acquirente a confrontare tra di loro le proposte di finanziamento presenti presso le principali finanziarie e banche operanti in Italia. Il cliente che trova l’annuncio perfetto può quindi acquistarla direttamente online, approfittando del servizio offerto dal concessionario, in concreto con le finanziarie che propongono finanziamenti per l’acquisto dei veicoli. In pratica invece di andare da un concessionario all’altro e cercare poi il finanziamento più adatto, si può fare tutto da casa, comodamente e quando si ha tutto il tempo libero necessario per fare la scelta migliore possibile.

Dal concessionario ma online

Ormai sono numerosi i concessionari che propongono l’intero parco macchine direttamente online. Il fenomeno ha visto per altro un vero e proprio boom durante la pandemia, quando era impossibile andare fisicamente dai concessionari, in quanto tutti gli show room erano chiusi. Oggi molti italiani che prima non amavano usare la rete per i propri acquisti si sono avvicinati a questa modalità di compravendita, considerandola più comoda e pratica rispetto all’andare di persona nei vari negozi della zona. Chiaramente per poter acquistare una vettura online è comunque importante anche vederla di persona; per questo i siti che propongono annunci di auto usate di vario genere consentono di prenotare la visita dal concessionario. Senza perdere tempo e andando direttamente da quello che ci propone l’auto che desideriamo acquistare.

Il finanziamento

L’innovazione offerta da finauto.eu consiste nell’unire gli annunci delle vetture in offerta oggi con un pratico comparatore dei prestiti con cessione del quinto disponibili per chi acquista l’auto, nuova o usata. Per trovare il finanziamento giusto è sufficiente scegliere l’auto che si preferisce, inserire l’importo richiesto in prestito e compilare un breve modulo. Le informazioni necessarie riguardano la data di nascita dell’acquirente, il tipo di lavoro svolto e il numero delle rate in cui si vuole suddividere il prestito. Si ottiene così una lista delle finanziarie che offrono le condizioni più interessanti oggi sul mercato, in modo da poter scegliere comodamente. Alcuni finanziamenti si possono concludere direttamente online, firmando digitalmente la documentazione necessaria. Quando si parla di cessione del quinto è importante ricordare che si tratta di un prestito rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Cos’è la cessione del quinto

La locuzione più corretta sarebbe: cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di una particolare tipologia di finanziamento, adatta a chi percepisce uno stipendio o una pensione. In sostanza il debitore non si occuperà di saldare le singole rate, che sono invece pagate direttamente dal datore di lavoro. Questo perché si cede al creditore fino a un quinto del proprio stipendio medio netto mensile, ossia fino a un massimo del 20%. Il datore di lavoro ogni mese verserà le rate, che quindi non andranno mai incontro a ritardi o problemi di solvibilità. Per questo motivo solitamente le proposte di prestito con cessione del quinto dello stipendio sono particolarmente vantaggiose, per quanto riguarda il numero massimo delle rate e per l’ammontare degli interessi. Le banche e le finanziarie infatti corrono un rischio minimo di insolvibilità, una questione che permette di proporre condizioni molto interessanti per il debitore.

I massimali

Il prestito con cessione del quinto dello stipendio è previsto dai regolamenti italiani, che ne stabiliscono alcune caratteristiche. È possibile chiedere con questa forma di prestito fino a un massimo di 85.000 euro; il periodo di ammortamento non può superare i 10 anni, quindi un totale di 120 rate. La rata, come dice anche la descrizione di questo tipo di finanziamento, non può essere superiore al 20% dello stipendio medio netto mensile. Va da sé che ogni singolo lavoratore può richiedere, con questa forma di prestito, una cifra massima che dipende direttamente da quanto si percepisce ogni mese. Più o meno una cifra leggermente inferiore alla moltiplicazione tra il quinto dello stipendio netto e 120 rate, si deve infatti tenere conto degli interessi e delle spese. Stiamo comunque parlando di somme che consentono di acquistare un’automobile senza grossi problemi, soprattutto se si considerano modelli di utilitaria o vetture usate.