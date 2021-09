Legò e violentò una donna la notte di Natale a Gorla Minore, 39enne a processo

Andrà a processo il 39enne di Gorla Minore che la notte tra il 25 e il 26 dicembre scorso avrebbe abusato sessualmente e legato una donna di 43 anni, dopo averla attirata con la scusa di una proposta di lavoro. L’uomo è comparso oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare Stefano Colombo e, dopo aver patteggiato una pena di un anno per spaccio di stupefacenti, è stato rinviato a giudizio per la violenza sessuale.

A.D., infatti, prima di abusare della donna, le avrebbe offerto della cocaina approfittando della sua dipendenza. Il 39enne avrebbe abusato a sua volta della sostanza durante l’intera notte, intervallando le sniffate alle violenze sulla povera vittima che veniva legata con lo scotch in base alla posizione che più aggradava il gorlese. Ora emerge anche che avrebbe accolto dei clienti in casa per vendergli della cocaina.

La 43enne sarebbe riuscita a salvarsi solo grazie ad un momento di distrazione del suo aguzzino, recuperando il telefono e mandando un messaggio ad un’amica che ha poi avvertito le forze dell’ordine.