Tra lotterie e giochi di una volta torna la festa parrocchiale di Giubiano a Varese

E’ cominciata la festa Parrocchiale di Giubiano, che da anni anima il quartiere di Varese con giochi e intrattenimenti, oltre a uno stand gastronomico sempre funzionante.

Il clou sarà nel weekend: sabato 18 e domenica 19 ci si potrà sfidare con i “giochi di una volta” realizzati artigianalmente per divertirsi in compagnia. Sabato 18 è previsto anche un torneo di pallavolo.

Non mancherà il lato gastronomico, con due specialità diverse nei due giorni della festa: il sabato protagonista sarà la polenta (da sola o con il gorgonzola, la salsiccia in umido e i bruscitt) mentre sabato il patto unico saranno i pizzoccherì. E’ possibile mangiare presso i locali della parrocchia o prenotare l’asporto: per maggiori informazioni e prenotazioni dongnocchivarese.it.

Infine anche quest’anno si terrà la “Gran Lotteria di Sant’Ambrogio”. Con un euro si può acquistare un biglietto che il 12 dicembre, giorno dell’estrazione dei numeri vincenti, potrebbe essere quello fortunato: in palio, tra le altre cose, computer portatile, smartwatch, monopattino elettrico e microonde.

I biglietti sono in vendita presso gli uffici parrocchiali e i volontari della Parrocchia, l’estrazione avverrà domenica 12 settembre alle 18.