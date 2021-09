Luino, un secolo di teatro in mostra a Palazzo Verbania

Dopo il grande successo di pubblico e di consensi ottenuto a Legnano presso la sede della Famiglia Legnanese, il 19 settembre alle ore 21.00 presso Palazzo Verbania di Luino l’Associazione Festival del Teatro e della Comicità replicherà la messa in scena della mostra/esposizione itinerante “Teatro del 900”, sostenuta dalla Fondazione Ticino Olona.

L’evento, patrocinato dal Comune di Luino, è curato dagli attori Giordano Fenocchio, Francesco Pellicini e da Marco Borroni del Teatro Galleria di Legnano.

La serata, alla presenza dell’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, del Sindaco di Luino Enrico Bianchi e dell’assessore alla Cultura e al Turismo della città di Luino Serena Botta, verrà introdotta da alcuni preziosi filmati teatrali condotti dallo stesso attore Giordano Fenocchio.

«Nel merito, si tratta di una mostra itinerante unica nel suo genere» affermano i due curatori, Giordano Fenocchio e Francesco Pellicini, « Dedicata al teatro del secolo 900 attraverso l’esposizione di storici programmi di sala, manifesti di spettacolo, programmi editoriali e locandine teatrali dei principali protagonisti (attori, cantanti, ballerine, ecc.) del secolo».

«Il prezioso materiale culturale, costituito da oltre duecento esemplari cartacei originali, verrà inserito in eleganti espositori protetti da appositi vetri. Per comprendere l’importanza del lavoro svolto, frutto di anni ed anni di minuzioso collezionismo dedicato alla passione per il teatro – afferma Giordano Fenocchio – non servono ulteriori spiegazioni: sarà sufficiente, anzitutto, visitare il sito www.teatronovecento.it ed in seguito, una volta preparati, farsi un bel giro a Luino!».

«Un grazie di cuore per la sensibilità dimostrata in questo particolare e difficile periodo pandemico – conclude Pellicini – un grazie che voglio dedicare alla Fondazione Ticino Olona, all’assessore di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, alla Famiglia Legnanese, agli assessorati alla cultura dei comuni di Luino e Legnano e a Chiara Gatti, direttrice artistica di Palazzo Verbania. Servono risposte culturali di prestigio e concrete – chiosa Pellicini – rispetto a questo maledetto virus che tende ad allontanarci e farci perdere il nobile piacere di frequentare il teatro».

L’ingresso alla mostra è libero. I visitatori, rispettando le norme Covid, potranno accedervi nei seguenti orari: mercoledì 10.00 – 13.00/ 15.00 – 18.00. Sabato e domenica stesso orario. Per prenotare la visita alla mostra inviare mail a infopoint@comune.luino.va.it o telefonare allo 0332 543546.