Marta Cammilletti implacabile: vince il torneo di fioretto di Tashkent

Bella vittoria internazionale per Marta Cammilletti, l’esperta fiorettista della Pro Patria Scherma che da anni calca le pedane di tutto il mondo anche con i colori della Nazionale.

L’atleta bustocca si è imposta nel weekend nella gara di “Coppa del Mondo Satellite” che si è disputata a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. Un vero e proprio dominio quella dell’azzurra che prima ha vinto tutti e cinque gli incontri della fase di qualificazione e poi non ha lasciato scampo alle avversarie nel tabellone a eliminazione diretta.

Cammilletti ha inflitto un nettissimo 15-2 a tutte le rivali affrontate: nei quarti ha superato la kazaka Bekbolat, in semifinale la uzbeka Parpieva e infine, nel match per il titolo, la filippina Esteban. 45 stoccate date e appena 6 subite nell’arco dei tre incontri più importanti lasciano intendere la superiorità dell’atleta della Pro Patria in questa occasione.