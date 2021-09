Milano Fashion Week, anche il rap scende in passerella

Milano è tornata al centro del villaggio della moda grazie alla Milano Fashion Week 2021. Un evento attesissimo e tornato finalmente in presenza, anche se nel massimo rispetto delle normative anti-contagio. Scorrendo tra i nomi dei protagonisti della kermesse milanese se ne trovano alcuni che, almeno teoricamente, non hanno molto a che fare con la moda.

Si tratta di Fedez e Ghali, personaggi iconici della musica che però si sono affacciati sul patinato mondo della moda. Del resto non è affatto una novità che musica e moda si incontrino, dando vita a collaborazioni esplosive e dal grande impatto mediatico.

Un rapporto tra moda e musica che si è consolidato negli anni, unendo nomi altisonanti di importanti maison e cantanti famosi. Così è esploso il fenomeno dello streetwear, uno stile metropolitano che è diventato trasversale passando dalla strada alle passerelle senza mai perdere il suo carattere identitario ed urban.

La capsule collection di Ghali

Il mondo streetwear è diventato una realtà consolidata, soprattutto in Italia, ed affonda le sue radici proprio nel rap, quindi non sorprende che sia arrivato sulle passerelle d’alta moda milanese. Lo stile urban ha tratto linfa vitale per le sue collezioni proprio dal mondo dell’hip hop, con le sue felpe larghe, le sneakers slacciate ed i cappellini girati.

In un contesto del genere si inserisce perfettamente Ghali, rapper di origini tunisine cresciuto nelle periferie milanesi. Del resto lo streetwear è un mix di stili, in quanto parte dalle assolate spiagge californiane e attinge dai vistosi design giapponesi, quindi un personaggio come Ghali che unisce le culture italiana e tunisina è l’emblema perfetto.

Ebbene il rapper milanese ha portato la sua prima collezione in giro per l’Italia, approdando alla Milano Fashion Week. La capsule collection è nata dalla collaborazione con Benetton, l’ennesima dimostrazione che lo streetwear è lo stile del futuro, ma anche del presente, sul quale investire.

Fedez e non solo

Se la “giocata” di Ghali è stata un po’ estemporanea, anche se diversi cantanti e personaggi famosi si stanno divertendo a lanciare le proprie collezioni personali, sorprende un po’ meno la presenza di Fedez. Come è noto il cantante milanese è felicemente unito in matrimonio con Chiara Ferragni, la regina del fashion blogging italiano e una delle principali influencer nel settore moda. Fedez ha partecipato a diversi eventi privati della Milano Fashion Week e si sta avvicinando al mondo della moda sempre di più, evidentemente sotto l’influenza della moglie, e magari presto potrebbe proporre anche lui la sua collezione.

Alla kermesse milanese ci sono stati tanti altri personaggi del mondo della musica, come Madame, la rapper vicentina che quest’anno ha impazzato nelle radio con la sua canzone-tormentone “Marea”. Madame è stata volto e voce della presentazione del White, ma già al Festival di Sanremo del 2021 era stata una delle principali testimonial di Dior.

Volgendo lo sguardo al passato, ci sono ancora tantissimi rapper “prestati” al mondo della moda. Ne è un esempio lampante il rapper Tedua, che ha avviato una proficua collaborazione con Dolce & Gabbana a partire dal 2017 e di cui ancora oggi è uno dei principali testimonial. Un altro esempio è Sfera Ebbasta che, sempre nel 2017, è entrato nel mondo della moda grazie all’amico Marcelo Bourlon. In seguito ha anche presentato una sua linea d’abbigliamento, chiamata “Bhmg” come la sua etichetta discografica, che ha riscosso un discreto successo in Italia.

Sempre in ambito streetwear da segnalare altre collaborazioni internazionali di lusso, come quelle di Rihanna e Asap Rocky con Dior e quella del rapper Tupac con Donatella Versace. Quest’ultima, soprattutto, è stata una delle pietre miliari dello streetwear style.