A Oggiona con Santo Stefano una serata dedicata alla riforma sanitaria lombarda

In piena campagna elettorale, a Oggiona con Santo Stefano la lista Obiettivo Comune – lista che ha come candidati l’attuale gruppo di maggioranza, presenta una serata per parlare della riforma sanitaria lombarda insieme ad alcuni importanti ospiti di rilievo.

Appuntamento giovedì 16 settembre nella sala consiliare del comune, ore 21, quando saranno presenti insieme al sindaco in carica Stefania Maffioli il consigliere regionale Emanuele Monti (presidente III commissione permanente Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia), il primario del dipartimento di Urologia dell’ospedale Sant’Anna di Como Giorgio Bozzini e Mariangela Buttiglieri, responsabile regionale dipartimento sanità del partito Fratelli d’Italia.

«Sarà un momento per approfondire, per capire e anche per porre domande ai relatori, referenti di rilievo di quest’ambito, cosa sta cambiando e quali saranno i prossimi passi in questo percorso» spiega la lista presentando la serata che vede alla guida (e candidato sindaco) l’attuale assessore Daniele Milani.