A ottobre a Gallarate arrivano Sbaracco d’autunno e baratto dei giochi

Sabato 2 ottobre a Gallarate sarà il giorno dello “Sbaracco d’autunno”. Accompagnato anche dal “mercatino del baratto” per i bambini.

Appuntamento sabato 2 dalle 09.00 alle 19.00 lo “Sbaracco d’Autuno” … e dalle 15.00 alle 18.00 grandi affari in vista per i bambini: arriva il “Mercatino del Baratto” dei giochi e dei giocattoli. «Regalarsi a vicenda felicità con un gesto semplice come uno scambio» dice Luca Filiberti, del Naga – Negozianti Associati Gallarate.

Comune funziona il baratto? «È possibile portare giocattoli o giochi (puliti ed in buone condizioni, funzionanti, con tutti i pezzi per poterci ancora giocare). Infatti quest’iniziativa consente mediante tre semplici operazioni (riciclare, riusare, barattare) di creare un rapporto con gli oggetti rivisto in modo diverso e più consapevole».

Gli articoli che si potranno barattere: giochi da tavolo (cards, dama, giochi in scatola), giochi per pc-console (xbox, ps, etc.), video cd e dvd (film e musica), mp3, hipod, cellulari, giochi elettronici e non (modellini auto, etc.), giochi di costruzione (lego, geomax, etc.) giochi all’aperto (palle, corde, etc.), attrezzature per sport (pattini, racchette, etc.), articoli per la scuola (zainetti, cancelleria, etc.), libri e fumetti.

Iscirizione obbligatoria a: info@naga.va.it entro le ore 18.00 di venerdì 01 ottobre