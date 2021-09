Piccoli detective domenica in Palude Brabbia, tra bussole e impronte

L’oasi Lipu apre le sue porte ai bambini e alle loro famiglie nelle domeniche di settembre con diverse iniziative dedicate a grandi e piccini pronti a lasciarsi stupire dai panorami e dalla grande biodiversità racchiusa nella natura dell’Oasi della Palude Brabbia gestita da Lipu.

Domenica 12 settembre, ore 14.30

BUSSOLE E IMPRONTE

Una gara di orienteering per tutta la famiglia in cui adulti e bambini (dai 7 anni in su) avranno la possibilità di sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento e conoscenza.

Quiz e prove naturalistiche aspettano i partecipanti lungo i sentieri immersi nel verde.

per la partecipazione è richiesta una donazione di 20 euro a famiglia (15 euro se in famigli c’è almeno un socio Lipu).

Domenica 19 settembre

DETECTIVE PER NATURA

Si tratta di un laboratorio per bambini indicativamente tra i 7 e i 12 anni in cui le doti da investigatore saranno fondamentali per ricostruire la scena del crimine tra tracce e resti lasciati in giro da terribili predatori misteriosi.

Domenica 19 e 26 settembre

VISITA GUIDATA PER ADULTI

Una passeggiata tra i sentieri della riserva integrale, immersi nella natura di fine estate, quando i migratori si preparano a tornare nei paesi più caldi. Con un pizzico di fortuna potranno essere osservati tra gli stagni dalla torretta di avvistamento.

Consigliati scarponcini e binocolo.

Gli eventi partiranno dal Centro visite dell’Oasi (in via Partioti 22 a Inarzo) sono a numero chiuso.

Per partecipare è quindi indispensabile la prenotazione compilando gli appositi moduli sul sito lipupaludebrabbia.it

Per maggiori informazioni scrivere a oasi.paludebrabbia@lipu.it oppure 393 9153897.

Foto di _Alicja_ da Pixabay