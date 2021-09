Ripartono i corsi di bagnino in provincia di Varese

Ripartono i corsi di bagnino della Società Nazionale di Salvamento in provincia di Varese, realtà presente dal 1992.

Per far fronte alle numerose richieste di bagnini da parte di impianti sportivi e balneari della zona dopo lapausa forzata causa COVID 19 organizza in Provincia di Varese tre nuovi corsi per il conseguimento del brevetto professionale di bagnino di salvataggio – assistente bagnanti.

Le prove di nuoto di ammissione, gratuite ed aperte ad ambo i sessi dai 16 ai 55

anni, avranno luogo: martedì 5 ottobre 2021 alle ore 20.00 presso la Piscina Sport

Club 12 di Ispra , mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 20.00 presso la Piscina Bustese

Nuoto di Busto Arsizio, giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 20.00 presso la Piscina Mio

Club di Tradate ed infine venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso la piscina

Laguna Blu di Varese.

I corsi si articolano in diverse lezioni teoriche e pratiche in piscina, dove si

insegnano le varie nuotate e le tecniche di salvataggio, in prove di voga e di arti marinaresche sul lago Maggiore e in esercitazioni di pronto soccorso e di rianimazione con l’assistenza di medici e istruttori della Croce Rossa Italiana.

Il brevetto inoltre include l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore automatico rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e conferisce punteggio per l’arruolamento nelle Forze Armate e al riconoscimento dei crediti scolastici.

Le lezioni avranno inizio la settimana successiva le prove di ammissione.

Con l’esame finale, davanti a una commissione presieduta da un Ufficiale della

Guardia Costiera, si acquisisce un’abilitazione professionale valida per piscine, acque interne e mare, in Italia e all’estero, che consente di operare anche come Guardia Costiera Ausiliaria in collaborazione con le capitanerie di Porto e con la Protezione Civile.

In questa veste i bagnini della “Salvamento” svolgono attività di sorveglianza sulle spiagge balneabili marine e lacustri e di assistenza a manifestazioni sull’acqua e a gare di nuoto, vela e canottaggio.

Il brevetto offre soprattutto prospettive di lavoro nelle piscine pubbliche e private, nei villaggi turistici e negli impianti balneari al mare e da qualche anno anche sui laghi Maggiore e di Monate dove vengono impiegati, nei mesi estivi in diverse spiagge balneabili, numerosi bagnini di salvataggio.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Varese nell’ambito del “Progetto Acque Sicure” promosso durante l’estate anche con la divulgazione di prontuari per i bagnanti e per i natanti.

Per informazioni: 348.2628676 – www.salvamentovarese.it