Una serata alla basilica di San Vittore a Varese “sulle tracce dell’Addolorata”

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo, l’Associazione Ammira e il coro polifonico Santa Maria del Monte presentano “Stabat Mater, sulle tracce dell’addolorata“, Un percorso musicale e artistico tra iconografia e devozione a Varese e dintorni.

Si tratta di un evento che si svolgerà presso la Basilica di San Vittore a Varese, il giorno 23 settembre 2021, alle ore 21. Sarà una serata in cui verrà proiettato il documentario realizzato per raccontare la storia della devozione dell’Addolorata nel Varesotto e presentare un libretto che vuole approfondire il senso delle iconografie presenti nel nostro territorio legate al dolore della Vergine, inquadrando quindi il tema dell’Addolorata in un discorso più ampio. È presente, tra l’altro, un riferimento alla Madonna presente nella Chiesa di Maccagno.

Il Coro Polifonico Santa Maria del Monte contribuirà alla serata eseguendo alcuni pezzi attinenti al tema.