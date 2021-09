Terza stagione per Andrea Schina ai Mastini

Una conferma attesa e sperata era quella di Andrea Schina e oggi la situazione si è sbloccata. Il giocatore vestirà ancora la maglia del Varese per la stagione di IHL che sta per iniziare ed è sicuramente un bel segnale di positività e di ottimismo intorno ad un ambiente che ha lavorato molto per fare in modo che la squadra sia presente al via del campionato, il quale inizierà il 18 settembre (entro fine settimana prossima dovrebbe uscire il calendario definitivo).

Il ventisettenne prenderà parte a quella che sarà la sua terza stagione in giallonero. Le sue statistiche raccontano indicativamente di una media pari a un punto a partita con una netta prevalenza di assist, visto il ruolo ricoperto.

Non per questo, però, Andrea si tira indietro in zona gol: la stagione scorsa ha avuto una maggiore libertà al tiro che ha fruttato una discreta percentuale realizzativa rispetto alle gare disputate.

Il ragazzo, al suo fisico dotato di buona stazza, abbina una grande capacità tecnica che lo rende sicuramente capace di trasformare le azioni da difensive in offensive, con la possibilità di marcare visita anche nel terzo di attacco.

Il roster ancora non è completo come dichiarato dalla stessa dirigenza durante la presentazione nei giorni scorsi, ma all’inizio della stagione vi sono ancora un paio di settimane.