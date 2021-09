Torna con tre eventi la stagione dei trail del Mendrisiotto

Torna la stagione degli eventi sportivi di montagna nel Mendrisiotto. Per la prima volta quest’anno, oltre alla ormai nota Generoso Trail che si prepara alla sua terza edizione il prossimo mese di ottobre, hanno trovato posto in calendario due ulteriori proposte altrettanto interessanti.

Le due novità per il 2021 sono rappresentate dalla prima edizione della San Giorgio Trail e del Generoso Walking. In palio, una selezione di premi della regione (e non solo) e un contorno di opportunità di svago diverse, all’insegna dello sport e della convivialità.

SAN GIORGIO TRAIL

Domenica 12.09.2021

Sito: https://sangiorgiotrail.ch/

Fb: https://www.facebook.com/SanGiorgioTrail

Una nuova gara su una delle due montagne simbolo del Mendrisiotto: il Monte San Giorgio. San Giorgio Trail è un vero e proprio trail circolare di 11,2 km e 900 metri di dislivello attraverso i boschi della montagna che è

Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Partenza e arrivo a Riva San Vitale e un massimo di 250 partecipanti ammessi. Il ritiro dei pettorali e il deposito delle sacche sono previsti presso la Scuola Media di Riva San Vitale fra le 08:30 e le 10:30. Inizio della gara alle ore 10:45. Possibilità di pranzare presso le scuole medie di Riva San Vitale a partire dalle ore 12:00, fine della gara e premiazione ore 14:00. Iscrizioni possibili solo sul sito internet entro il 09.09.2021

GENEROSO WALKING:

Sabato 23 ottobre 2021

Sito: https://generosowalking.ch/

FB: https://www.facebook.com/GenerosoWalking/

Prima edizione della camminata non competitiva e non cronometrata da Mendrisio fino alla vetta del Monte Generoso. Un percorso pensato per tutti gli appassionati di Hiking non interessati alla competizione e che vogliono comunque mettersi alla

prova nello scenario unico del Monte Generoso.

La camminata è aperta ad adulti, ragazze/i, binomi cani e conduttori. Iscrizione a tariffa scontata fino al 01.10

Il ritiro dei pettorali è previsto in Piazzale alla Valle Mendrisio, Sabato 23 Ottobre dalle 08.30 alle 09:45

Partenza alle 10.00 da Piazza del Ponte a Mendrisio. Tempo massimo di percorrenza 5 ore.

Incluso nel prezzo vi sarà il pettorale nominativo, una sacca con diversi gadget, un ricordo di partecipazione e la discesa con il trenino Monte Generoso fino a Capolago o stazioni intermedie.

GENEROSO TRAIL

Domenica 24.10.2021

Sito: https://www.generosotrail.ch/

FB: https://www.facebook.com/GenerosoTrail/

La Generoso Trail torna alla sua terza edizione sul percorso che porta da Mendrisio alla Vetta del Monte Generoso, lungo un percorso di ca. 10 km da percorrere prevalentemente su sentieri sterrati e in mezzo al bosco.

Il dislivello totale è di 1350 m, con partenza dai 353 m/sm del capoluogo del Mendrisiotto fino ai 1704 della vetta della

montagna.

L’arrivo della gara è previsto in caso di bel tempo in vetta ed in caso di brutto tempo al Fiore di pietra.

La partenza è fissata alle ore 10.30 da Piazzale alla Valle, dove saranno distribuiti i pettorali già a partire da sabato 23 (dalle

14.00 alle 17.00) e dalle 08.30 fino alle ore 10.00 di domenica 24 ottobre.

Gli iscritti alle tre manifestazioni sono già numerosi, ma vi sono ancora alcuni posti disponibili. L’organizzazione è supportata, oltre che dall’OTR, anche dalla città di Mendrisio e dal comune di Riva San Vitale, oltre che da numerosi sponsor pubblici e

privati. Iscrizioni possibili sul sito internet fino al 18.10.21.