Eccellenza: la Varesina batte la Castanese, Varzi nuova capolista

Giornata di grandi emozioni per il Girone A di Eccellenza. La settima di campionato era iniziata prima della domenica con la sconfitta interna della Sestese nell’anticipo, battuta 3-0 a sorpresa dall’Accademia Pavese. Un’altra notizia importante era arrivata da Lazzate per il rinvio causa Covid della gara tra Ardor e Verbano.

Il match più importante di giornata era quello di Venegono Superiore che la Varesina ha vinto 2-1 sulla Castanese. Dopo il vantaggio dei neroverdi di Urso nel primo tempo, la rimonta della Varesina si è concretizzata nella ripresa con le reti di Gregov e Poesio. Una dedica speciale dei rossoblu per il compagno Manuel Romeo, che ha subito un grave infortunio in settimana

La testa della classifica se la prende il Varzi grazie al successo 1-0 sul campo della Rhodense.

Pareggio 2-2 per la Vergiatese contro il Pavia. Non basta ai ragazzi di mister Tomasoni la doppietta di Becerri per superare la blasonata avversaria.

Sconfitta invece per il Gavirate che a Vedano Olona non sfrutta il turno casalingo e viene sconfitto 1-0 dal Club Milano.