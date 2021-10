Locatelli fa gol anche con Thessa. Proposta di matrimonio sul Lago di Como

Sul suo profilo Instagram ha scritto, anzi ha gridato a lettere cubitali, “Sì con tutto il cuore“. Thessa Lacovich ha ricevuto la proposta di matrimonio dal centrocampista lecchese della Juventus Manuel Locatelli. I due hanno solo 23 anni ma sono fidanzati già da quattro anni.

Domenica 3 ottobre, dopo un sabato magico in cui ha segnato il gol decisivo nel derby a Torino, il giocatore ha portato la fidanzata in un albergo a Blevio sul lago di Como e lì, davanti a un buffet regale, le ha chiesto di sposarlo. Nella foto, postata da entrambi, in primo piano c’è un bellissimo anello di diamanti con zaffiro. Sullo sfondo un cielo plumbeo che non ha scalfito l’umore dei due fidanzati.

A Thessa Lacovich Locatelli dedica ogni gol facendo la “T” con le dita. E vissero felici e contenti? Noi, che amiamo le favole, ci auguriamo di sì