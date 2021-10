Romba un jet dentro a Volandia, il museo del volo vicino a Malpensa

Romba un jet dentro al Museo Del Volo Volandia: l’accensione del Jet Provost è un “rito” del museo accanto all’aeroporto di Malpensa, che così valorizza la presenza di un velivolo a reazione con propulsore ancora attivo.

L’operazione è stata catturata questa volta dalle telecamere di Reporterpercaso, invitate da parte diMassimo Zottola dello staff di Volandia, seguito nell’operazione da Angelo Boscolo, comandante dell’Aeronautica Militare (un’avventura, quella in uniforme militare, durata 13 anni assegnato prima ad uno stormo caccia per poi arrivare alle mitiche Frecce Tricolori).

Il Jet Provost è un turbogetto prodotto dalla BAC del Regno Unito, usato dalla RAF dagli anni Cinquanta all’inizio dei Novanta come addestratore di base a getto per i piloti militari (lo stesso ruolo che per l’Aeronautica Militare Italiana è stato svolto da Mb326 e Mb339).

L’esemplare esposto a Volandia è arrivato nell’estate del 2018 ed è una curiosità anche per il fatto di essere appunto “operativo” dentro al museo.