Switch off, cosa succede dal 20 ottobre con il digitale terrestre

Da domani, mercoledì 20 ottobre, con lo switch off del digitale terrestre il mondo della televisione italiana compie un primo passo verso la rivoluzione della ricezione dei canali che avverrà entro il 2023.

I televisori più vecchi di 10 anni non saranno più in grado di ricevere l’attuale segnale – alcuni canali Rai e Mediaset; bisognerà quindi passare all’ultima generazione Dvbt-2/Hevc Main 10.

Come funzionerà

La prima data importante da tenere a mente è, dunque, mercoledì 20 ottobre per il passaggio dei canali tematici della Rai, scelti per questa prima fase: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola.

Quanto a Mediaset, per ora sono coinvolti solo TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Potrebbero avere problemi già a partire da domani i televisori vecchi che già non ricevono l’alta definizione.

La seconda fase avrà inizio a gennaio 2022, quando bisognerà risintonizzare le frequenze della propria tv; scatterà a gennaio 2023 la terza e ultima fase con l’abbandono del DVB-T e l’approdo al DVB-T2.

Il bonus TV

Chi avesse un apparecchio obsoleto potrà usufruire del bonus Tv rottamazione: si può ricevere fino a 100 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo televisore in cambio della rottamazione di quello vecchio. Per poterlo richiedere bisogna avere tre requisiti: la residenza in Italia, rottamare la tv acquistata prima del 22 dicembre 2018 e, infine, non essere indietro con i pagamenti del canone Rai.

C’è un secondo incentivo, il bonus tv decoder da richiedere entro il 31 dicembre e accessibile solo alle famiglie con un Isee fino ai 20mila euro l’anno. Il valore del bonus è fino ai 30 euro.

Il Corriere della Sera ha indicato una data “spartiacque”, il 22 dicembre 2018, per capire se una tv sia rottamabile o meno: da quel giorno, infatti, i rivenditori avrebbero dovuto vendere solamente dispositivi compatibile solo con il nuovo digitale terrestre.