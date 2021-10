Turno casalingo per la Caronnese contro il Derthona

Il terzo turno del Girone A di Serie D sarà molto particolare: in vista della prossima giornata in infrasettimanale (mercoledì 6 ottobre), sono tante le squadre che hanno deciso di anticipare la gara a sabato 2 ottobre. Solo due le partite che non hanno subito variazioni e che quindi si giocheranno alle ore 15.00 di domenica 3 ottobre: Caronnese – Derthona e Novara – Varese.

La Caronnese, che arriva dal pari in casa dell’Rg Ticino e da due 1-1 nelle prime due di campionato, ospiterà al “Comunale” di Caronno Pertusella il Derthona. Obiettivo della squadra di mister Scalise sarà ovviamente quello di “rompere il ghiaccio” e conquistare il primo successo stagionale. I leoni piemontesi invece, sconfitti in casa 4-2 dal Chieri nell’ultima uscita, si presentano feriti e con tanta voglia di rifarsi.