Visita alla Lilt Valcuvia a Cuveglio: “Importante momento di confronto con medici e operatori”

Il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone Emanuele Monti in visita alla Lilt Valcuvia a Cuveglio accompagnato dalla presidente dell’associazione Caos Onlus, Adele Patrini, e dal presidente provinciale di Lilt Varese, Ivanoe Pellerin. A seguire visita al poliambulatorio di Cuveglio e all’hub vaccinale di Rancio Valcuvia insieme agli amministratori del territorio.

“Un bellissimo tour – ha spiegato Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia – per scoprire le tante iniziative che Lilt Valcuvia porta avanti in maniera instancabile su questo territorio. Giornata iniziata con un convegno al fianco dei sindaci e della Comunità montana, con cui mi sono confrontato sugli scenari futuri in vista dell’approvazione della revisione legislativa della sanità lombarda di cui sono relatore. I sindaci e le associazioni dei pazienti, grazie ad una proposta emendativa di cui mi sono fatto promotore, avranno un ruolo centrale nella programmazione sanitaria”.

“Abbiamo visitato anche il poliambulatorio di Cuveglio: una bella occasione per confrontarci con i medici impegnati al fianco delle associazioni di volontariato nell’attività di screening” continua Monti. “Successivamente abbiamo visitato la storica sede di Lilt Valcuvia, un presidio importante di beneficienza e solidarietà da più di trent’anni”.

Infine, visita al centro vaccinale di Rancio Valcuvia. “Un’iniziativa – conclude – che ho sostenuto fino dalle fasi iniziali insieme al Presidente della Comunità montana, Simone Castoldi. Un grazie sentito ai volontari che consentono l’apertura di questo hub importantissimo, all’interno del quale a breve saranno somministrate anche le dosi di vaccino antinfluenzale”.