Arte, musica e parole: Induno Olona dice no alla violenza sulle donne

A Induno Olona una serata di musica, arte e parole per sensibilizzare contro la violenza di genere.

Domenica 28 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, gli assessorati ai Servizi sociali e alla Cultura in collaborazione con Zer’Art propongono una serata di riflessione attraverso l’arte presso la Fabbrica Zer’Art, in via Solari 4.

A partire dalle 20.45, sono in programma lo spettacolo musicale “25 Novembre, no more!” del duo “Accenti” composto da Franco Barbera (pianoforte e voce) e Sonja Viviani (voce e voce recitante) con letture di Enrico Milesi; la presentazione del libro di Amilca Ismael “La comparsa”, in un dialogo di Renata Ballerio con l’autrice, e un’esposizione di opere artistiche a tema del Gruppo Zer’Art, di Artisti in Movimento e di KubeArt.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando un piccolo sasso colorato di rosso che sarà utilizzato per creare un’installazione degli Artisti Zer’Art.

Qui la locandina della serata