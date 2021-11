A Carnago luci e teatro per dire No alla violenza contro le donne

Le luci lungo le strade e uno spettacolo teatrale sono i segni scelti a Carnago per celebrare il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un momento di riflessione e sensibilizzazione che ha avuto come centro la biblioteca civica BiCa, dove è stata allestita una panchina rossa, con un percorso di candele che partiva dalla strada pubblica e accompagnava all’interno.

In BiCa è stato poi proiettato “Ti amo da morirne“, uno spettacolo teatrale di Filomena Vasellino.

La serata è stata dedicata a Mirko Farci, diciannovenne sardo morto per salvare la madre dalla furia assassina del suo ex compagno.