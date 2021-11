Chiusa per due notti l’uscita di Buguggiate sull’autostrada A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese lunedì 29 e martedì 30 novembre sarà chiuso in orario notturno (dalle 21 alle 5) lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi arriva da Milano, per consentire lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lago di Varese Gazzada e rientrare dallo stesso in direzione di Buguggiate.