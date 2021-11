Una giornata per provare le emozioni del motocross con il Manetta Team

Domenica 21 novembre all’MX Park di Gorla – la pista off road di Gorla Minore – andrà in scena una giornata speciale. I giovanissimi aspiranti piloti potranno provare l’ebbrezza del motocross grazie ai consigli e alle attenzioni degli specialisti del Manetta Team, il progetto di avviamento al motociclismo fuoristrada ideato e curato da Martino Bianchi, ex pilota e manager varesino ai più alti livelli di questa disciplina.

L’incontro (tra le ore 9 e le 16) è aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, anche sprovvisti di licenza, e per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio al numero 335-7466508. Per tutti i partecipanti ci saranno anche alcuni gadget e ci sarà anche l’occasione di partecipare a una lotteria.

La giornata è in collaborazione con il Motoclub Gorlese e con la FIM; il Manetta Team ha svolto nel 2021 il suo primo anno di attività, ottenendo numerosi risultati in campo nazionale e internazionale soprattutto con i giovanissimi fratelli Riganti. Ma il vulcanico Martino Bianchi sta già progettando la prossima stagione.