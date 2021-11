I Joyful Singers tornano sul palco del Teatro Lux di Busto Arsizio

Sabato 27 Novembre alle 21 al Teatro Lux di Busto Arsizio ritornano finalmente ad esibirsi i Joyful Singers.

Il gruppo è il risultato di una collaborazione tra quaranta coristi, divisi in quattro sezioni (soprani, contralti, tenori, bassi) ed una band di musicisti professionisti completa (Marco Reni – pianoforte; Massimiliano Varotto – Batteria; Alessandro Martorana – basso elettrico; Alessandro Giana – chitarra elettrica) diretti da M. Davide Bontempo.

Formatosi nel 1998, il gruppo, nel corso degli anni, ha voluto sperimentare le atmosfere intense, a voltemalinconiche, dei “Negros Spirituals”, per riprodurre i colori forti ed il ritmo coinvolgente delle “Gospel Songs”

Il vestiario utilizzato dal coro, come tutti i Gospel classici, è la tunica che, nascondendo completamente ogni lato della fisicità dei componenti, permette di esaltarne la voce, il ritmo ed il sentimento. Col loro canto essi vogliono esprimere sensazioni ed emozioni, diffondere la conoscenza di questo genere musicale fondendo la tradizione corale della musica sacra europea con i modelli espressivi tipici degli afroamericani.

Per i Joyful Singers, la musica, le voci, gli abiti e le luci sono strumenti per il raggiungimento di un unico grande obiettivo: trasmettere l’emozione di “fare gospel”, sentito come canto di gioia che vive in continua sinergia tra coro, musicisti e platea.

Sabato 27 al Lux sarà l’occasione per poter ascoltare brani con una forte componente religiosa di ispirazione biblica come Go Down Singer Moses e Gospel Magnificat, gospels più recenti come Hallelujah anyhow, canzoni di Simon and Garfunkel e U2 oltre ad entrare nell’atmosfera natalizia con brani tradizionali e non.

Prevendita online https://ticket.cinebot.it/lux2/titolo/302

Un evento sicuramente da non perdere !

Cinema Teatro Lux

Piazza San Donato 6

Busto Arsizio (quartiere Sacconago)

www.cineteatrolux.com