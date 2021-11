La Web Tv “Piero da Saronno” compie 18 anni

È datato 3 novembre 2003 il primo video pubblicato sulla Web Tv “Piero da Saronno”.

Il suo ideatore e gestore è Piergiuseppe Vellini, 82 anni di età, personaggio conosciuto e apprezzato in città. Armato di piedistallo, videocamera e microfono da ormai quasi due decenni racconta Saronno a modo proprio, riprendendo i momenti comunitari che animano la città.

La sua Web Tv è iniziata prima dell’epoca aperta da YouTube, nel 2003 appunto, con un breve filmato di una partita della Robur Basket Saronno. «La proposta di riprenderla mi era arrivata da Luca Corradini che ai tempi gestiva Telelibera, da lì ho voluto provare a metterla in rete. Sono sempre stato appassionato di video, avevo una telecamera a nastro della Sony che utilizzavo per girare video in famiglia» racconta Piero, classe 1939.

Nato a Trento, da mamma maestra e papà finanziere che ai tempi lavorava al confine austriaco, trascorse i primi anni di vita tra il Lodigiano e il Milanese. Diplomato in ragioneria all’Istituto tecnico statale di Chiavari, intraprese poi una carriera nel settore bancario. Arrivò a Saronno poco prima dei 30 anni, quando venne nominato condirettore della sede di Saronno del Credito Varesino.

Dalla postazione di lavoro della Web Tv “Piero da Saronno”

Anche se negli anni si è avvalso dell’aiuto di collaboratori, della sua Web Tv oggi se ne occupa da solo, dalle riprese al montaggio, fino alla pubblicazione dei video sul sito web e sui social, Facebook e YouTube.

Il canale YouTube “Piero da Saronno” conta 2.108 video, 3.930 iscritti e oltre 1 milione di visualizzazioni, la pagina Facebook ha oltre 1.600 follower.

Si trovano video di tutti i generi: dallo sport, con anche partite di giochi poco conosciuto come il Tchoukball, al semplice racconto di un sabato pomeriggio in centro città, a pezzi di storia locale, come l’intervista al partigiano saronnese Aurelio Legnani, a partecipate tradizioni locali come la Festa liturgica del Trasporto del Crocifisso.

«Lo faccio per passione e anche perché sono molto curioso – scherza il saronnese -. Mi piace l’idea di lasciare una traccia di quanto accaduto e di dare una voce alla città. Sono un pensionato e anziché stare a casa mi tengo occupato come posso».

Per l’originalità del progetto e i risultati raggiunti nel novembre 2009 ha ricevuto alla IULM di Milano il Teletopo, posizionandosi primo come “Miglior Web Tv Informativa locale” e nel 2015 la Chiocchina, la civica benemerenza consegnata dal Comune di Saronno.