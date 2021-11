Libri e la personale di Francesca Testa nel novembre di eventi della libreria Boragno

Un novembre ricchissimo di appuntamenti attende gli amici di Bustolibri.com e i visitatori della Galleria Boragno, in via Milano 4 a Busto Arsizio. Tanti gli eventi in programma, tutti in presenza, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Queste le prossime date in calendario:

– da venerdì 5 a domenica 7 novembre si “recupera” finalmente alla Galleria Boragno “Once upon a time as well as now…”, la mostra personale di Francesca Testa rinviata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Come sempre nelle sue creazioni, l’artista utilizza come materiale di base libri destinati al riciclo, che nella loro nuova forma esprimono ancora i propri messaggi, modificati nell’aspetto ma non nell’essenza e nel valore.

La mostra sarà inaugurata sabato 6 novembre alle 16, con gli interventi del vicesindaco e assessore a Identità, Cultura e Sviluppo Economico del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli, dei docenti Patrizia Fazzini e Mario Voria e del maestro di chitarra Marco Longhi.

Ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

– mercoledì 10 novembre alle 17.45 alla Galleria Boragno si terrà la presentazione del libro “La Carta di Varese – Fascino e splendore” di Carla Tocchetti, pubblicato da Macchione: la storia del “miracolo” imprenditoriale che, grazie alla lungimiranza della famiglia Ponti, portò a Varese la tradizione e l’esperienza della Cartiera Remondini, una delle più grandi aziende di calcografia d’Italia. L’incontro sarà presentato da Francesca Boragno.

– giovedì 11 novembre alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il romanzo “La luce all’improvviso” di Alessia Figini, edito da Morellini. Il libro ripercorre la storia della coppia formata da Daniele e Sara, una storia d’amore nata già nell’adolescenza al primo sguardo ma inizialmente ostacolata dal destino. La presentazione sarà curata da Sarah Pellizzari Rabolini.

– venerdì 12 novembre alle 17.45 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “La realtà della fantasia” di Sandra Grampa Rigolio, edito da Albaccara. Un misto di poesia e racconti che fa emergere la vera personalità dell’autrice: dolce nei ricordi degli affetti, creativa nella fantasia e potente rispetto alla malattia, capace di aiutare gli altri mentre pensa a curarsi. Parole semplici ed efficaci, tali da far risorgere in ognuno la gioia della vita.

Alla presentazione interverrà l’editore Carmelo Corrado Occhipinti.

Ingresso solo su prenotazione via Whatsapp al numero 340-4233019 (fino a esaurimento posti).

– sabato 13 novembre alle 17.30 la Galleria Boragno tornerà ad accogliere Rita Murgia per la presentazione del suo nuovo romanzo “Dual SIM”, edito da Amicolibro nella collana “Le Lune”. La storia dei due protagonisti, ambientata in una Milano frenetica e piena di vita, è raccontata da due punti di vista diversi, proprio come un telefono che consente l’utilizzo di due SIM card nello stesso momento.

– domenica 14 novembre alle 17 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Sud” di Angela Matera, edito da Albaccara, con introduzione di Giovanni Caserta. “Il mio Sud – racconta l’autrice – non è un luogo, ma uno stato latente dell’anima. Ci sono tanti Sud al mondo: tutti li ho amati e tutti li amo dello stesso affetto”.

Alla presentazione interverranno il giornalista Michele Mancino e l’editore Carmelo Corrado Occhipinti. A tutti i presenti sarà offerto uno speciale omaggio della tradizione lucana.