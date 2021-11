Maccagno intitola al Milite ignoto la piazzetta di Graglio

(Foto di Tina Montini) – Questa mattina, giovedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, l’Amministrazione comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha intitolato la piazzetta della frazione di Graglio al Milite ignoto.

Proprio il 4 novembre 2021 ricorre infatti il centesimo anniversario della solenne tumulazione del Milite ignoto presso l’Altare della Patria, al Vittoriano. L’evento fu promosso dal Parlamento dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero la vita circa 650mila militari italiani, con l’approvazione della legge 11 agosto 1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”, al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto e non di un condottiero vittorioso.

La piazzetta di Graglio, inaugurata esattamente cinque anni fa (il 5 novembre 2016), posta all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Giovanni Rocchinotti e che fino ad oggi era rimasta senza intitolazione, diventa dunque “Piazza Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor militare”.

Un iter iniziato con un’apposita deliberazione della Giunta comunale nello scorso febbraio, che ha ricevuto il 21 aprile scorso l’imprimatur con decreto del Prefetto di Varese Dario Caputo.

La cerimonia di questa mattina si è aperta al Monumento ai Caduti, poi amministratori, autorità civili e militari, associazioni e cittadini in corteo sono arrivati nella piazza dove è stata scoperta una lapida commemorativa.