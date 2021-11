Mondo crypto: nuovi record per Bitcoin

Il celebre Bitcoin continua ad avere un andamento in grado di destare grande interesse tra gli investitori e gli analisti di tutto il mondo. Pochi giorni fa infatti la moneta virtuale più conosciuta e affermata al mondo aveva realizzato un nuovo record massimo, sfondando il muro dei 67 mila dolari. Attualmente il valore si trova di poco al di sotto ma in generale, la madre di tutte le criptovalute, sta letteralmente volando, acquisendo anche maggior valore nel confronto con le monete classiche.

Il record è ancora più significativo considerando che a dicembre del 2019 il valore del Bitcoin era di circa 3500 dollari e che nel dicembre del 2020 questo aveva un valore di 28 mila dollari. Da questo ne deriva che l’incremento dell’ultimo biennio, fino ad arrivare al valore attuale, è stato davvero incredibile e senza precedenti. Su questa cavalcata trionfale hanno sicuramente influito positivamente anche degli investimenti importanti che diversi colossi mondiali hanno deciso di fare in Bitcoin. In generale il Bitcoin dispone ancora di ottime previsioni di crescita, vista la crescente volontà di molte istituzioni e realtà commerciali di accettare Bitcoin come strumento di pagamento

Per operare in sicurezza e autonomia è però importante prima capire come comprare Bitcoin, in modo da scegliere le strategie migliori per investire in questo crypto asset prestando attenzione al suo andamento.

Scelta del broker e acquisto

Per chi decide di investire in Bitcoin, il modo decisamente più semplice e conveniente per farlo consiste nell’individuare una buona piattaforma per il trading online. I principali broker del settore, quelli conosciuti e affermati, hanno infatti realizzato delle piattaforme particolarmente semplici da utilizzare, grazie ad un’interfaccia grafica molto intuitiva. Inoltre oggi i broker consentono di investire ottenendo diversi vantaggi. I principali sono ad esempio:

Assenza di commissioni sulle compravendite.

Possibilità di vendere allo scoperto.

Presenza di corsi di formazione per gli iscritti.

Facoltà di operare in copytrading .

. Possibilità di utilizzare un conto demo.

Massima sicurezza nella gestione dei fondi.

La vendita allo scoperto è un’operazione speculativa che permette di realizzare degli utili anche nel caso in cui un titolo, o appunto una criptovaluta, perda valore, prevedendone correttamente l’andamento. Il copytrading è uno strumento di grande utilità per i principianti, in quanto consente di replicare le operazioni realizzate dai grandi e affermati investitori internazionali, conoscendone in anticipo l’importo minimo necessario e anche il grado di rischio.

Inoltre per i principianti è particolarmente utile anche decidere di operare, almeno per un periodo in modalità demo. Questa possibilità permette di provare a realizzare delle simulazioni d’investimento, con fondi inesistenti, che ovviamente non producono né utili né perdite reali, e di valutarne l’andamento e il risultato che questi avrebbero prodotto nel breve e nel lungo termine. Adottare questi accorgimenti può facilitare la decisione relativa all’acquisto di Bitcoin.

Andamento e fondamentali del Bitcoin

Il Bitcoin è una moneta virtuale, priva quindi di qualsiasi elemento fisico. Un grande vantaggio di questa moneta è dovuto al fatto che non è soggetta all’inflazione. Periodicamente vengono generati dei nuovi Bitcoin, con un meccanismo denominato “mining” ma sempre con un quantitativo controllato e mai superiore a 24 milioni di dollari. Nel 2009 il Bitcoin è stato lanciato con un valore pressoché nullo e da molti veniva considerato privo di opportunità.

Negli anni invece il Bitcoin si è affermato fino ad arrivare al valore odierno e secondi molti analisti conserva ancora delle buone prospettive di crescita. Questo è dovuto soprattutto al fatto che diverse multinazionali stanno iniziando ad inserire il Bitcoin tra i metodi di pagamento accettati. Ovviamente anche se il Bitcoin conserva delle buone previsioni per il futuro è sempre importante muoversi con estrema cautela nel suo acquisto.

I problemi maggiori che il Bitcoin deve affrontare, che possono rappresentare un elemento di contrasto alla sua crescita sono: le politiche monetarie avverse delle varie Banche Centrali, i problemi tecnici a cui ogni tecnologia completamente digitalizzata è soggetta, il consumo energetico dell’algoritmo che permette al Bitcoin di funzionare o il successo di un’altra criptovaluta. Al momento non vi sono però criptovalute che si avvicinano però minimamente al grande valore del Bitcoin e che possono apparire in grado di scalzarla dal suo primato.