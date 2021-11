“Polenta e microplastica” l’evento che racconta da dove arriva la plastica che ingeriamo

Nelle profondità dell’Oceano, in cima ai ghiacciai, al Polo Nord e nel deserto. Siamo ormai tristemente abituati a sentire che le microplastiche vengono trovate nei posti più remoti del globo terracqueo. Così il problema sembra sempre essere lontano da noi.

Purtroppo non è così: svariati recenti studi dimostrano come le microplastiche siano ben più vicine a noi di quanto siamo portati a pensare. Sono addirittura dentro di noi e se ne possono riscontrare tracce nei cibi che ingeriamo, nelle feci dei neonati e in quelle degli adulti, con conseguenze che sono al momento oggetto di studio.

Ma come ci finiscono? Qual è il ruolo di ognuno di noi? La prima serata di Glocal, il festival del giornalismo della città di Varese, è realizzata insieme ad Alfa srl, il gestore del servizio idrico integrato della provincia, affronta proprio questo tema insieme a quattro ospiti d’eccezione. Sarà una chiacchierata che avrà l’obiettivo di dare risposte non scontate a quelle domande che sorgono spontanee: esiste davvero un’isola gigante che galleggia in mezzo al Pacifico, fatta di plastica? Le industrie come stanno reagendo? Ma davvero sto mangiando plastica?

Non solo. La serata avrà un focus sul nostro territorio, quello della provincia di Varese. Da un lato, grazie alla presenza di Legambiente Lombardia impegnata da anni in campagne di monitoraggio delle acque, potremo fare il punto sullo stato di salute dei nostri laghi. Con Alfa scopriremo poi l’ambizione di una società pubblica che mira alla creazione di un laboratorio/punto di riferimento nello studio dei microinquinanti di origine plastica. Con l’amministratore delegato di LATI parleremo con chi la plastica la produce e vive la realtà di un mercato sempre più attento alla sostenibilità e che sceglie di essere partecipe di un processo di cambiamento.

Ci sarà modo di raccontare anche come tante piccole scelte individuali fanno la differenza, con alcuni esempi virtuosi presenti sul territorio del varesotto. Saranno presenti in sala le Famiglie Sballate, le Buone&Pratiche e il My Family Store, tre realtà che mostrano come si possano fare concretamente nel quotidiano scelte plastic free.

Sul palco dialogheranno:

Paolo Mazzuchelli, presidente di Alfa: componente del consiglio d’amministrazione dell’ATO di Varese (2016-2018), membro del Consiglio direttivo di UPEL Varese (2015-2020) e del Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Politiche Agricole e Green Economy di Regione Lombardia.

Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore ed educatore scientifico ambientale, guida naturalistica, fotografo: Presidente di Ocean Literacy Italia. Climate Reality Leader nel Climate Reality Project fondato da Al Gore. Autore di ‘Un mare di plastica’ (2016, pubblicato in Francia a giugno 2019) e ‘Plastica, la soluzione siamo noi. Storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta’ (2020).

Michela Conterno, CEO di LATI: Il suo focus è il change management nel rispetto dei valori. I pilastri del rilancio aziendale sono digitalizzazione, sostenibilità, crescita internazionale. L’innovazione di prodotto il filo conduttore di tre generazioni. Michela ha un ruolo attivo nella giunta locale di Confindustria. Seppure dotata di grande senso civico non è attiva in politica, ma è convinta che l’imprenditore possa e debba contribuire a migliorare la nostra società.

Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia. Presidente di Legambiente Lombardia dall’ottobre 2015. Impegnata nell’associazione dal 1993, fondatrice del Circolo Legambiente Il Presidio di Cassano Magnago Ha mosso i primi passi nell’associazione a livello regionale impegnandosi nell’accoglienza e nel coordinamento regionale del progetto Bambini di Cernobyl. Dal 2007 al 2015 ha ricoperto la carica di direttrice di Legambiente Lombardia Onlus e di portavoce della Goletta dei laghi. A livello nazionale, è componente della segreteria nazionale di Legambiente dal 2011. Dal maggio 2016 è membro del consiglio di amministrazione di Fondazione Triulza, l’organizzazione che ha gestito il padiglione del terzo settore in Expo2015.