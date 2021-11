A Prato Sesia torna il mercatino di Natale tra sapori e artigianato

Domenica 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, l’Associazione Turistica Pro Loco di Prato Sesia, con il patrocinio del Comune di Prato Sesia, della Provincia di Novara, della Regione Piemonte, dell’Unpli Piemonte/Novara e dell’Atl Novara, ripropone anche quest’anno dopo un anno di pausa, l’evento tanto atteso che richiama migliaia di persone, il Mercatino di Natale “Sapori a Prato”.

La manifestazione illumina con i suoi colori e le luci il centro storico intimo e raccolto del paese che si tinge di magico e si avvolge in una suggestiva e intrigante atmosfera natalizia. Una tradizione di successo che dura da più di vent’anni, un appuntamento imperdibile con i riflettori puntati sui tanti espositori. Il mercatino è fra i più grandi della zona, attira sempre più visitatori alla ricerca di un’eccellente alternativa alle classiche mete trentine o altoatesine.

Al Mercatino di Natale di Prato Sesia, in provincia di Novara, uno dei primi paesi della Valsesia, gli appassionati di originalità troveranno espositori che proporranno il meglio delle creatività e opere dell’ingegno della persona, artigianato, manufatti in legno, ricami con puncetto valsesiano, decorazioni dell’albero e per il presepe così come le prelibatezze enogastronomiche,miele, salumi e formaggi di diverse regioni italiane.

Prato Sesia, “il paese natale di Fra Dolcino” è uno dei primi paesi della Valsesia. Sulla collina che sovrasta il territorio si possono ammirare i resti del castello di Sopramonte, la Torre simbolo del paese e la chiesetta dedicata alla Natività della Vergine, oltre a godere di uno stupendo panorama delle Alpi, seduti sulla Panchina gigante n 127. La sua atmosfera riscalda il cuore suscitando emozioni, il tutto sulle note di melodie natalizie e delle street band che con le loro allegre musiche coinvolgeranno tutti i visitatori.

In alcuni orari della giornata i più piccoli possono incontrare Babbo Natale, imbucare le loro letterine nella buca delle lettere ufficiale e ricevere in cambio sfiziosi dolcetti. Ci sarà anche un angolo dedicato dove poter scattare la tua foto ricordo e pubblicarla sulla pagina facebook della Pro Loco. Per soddisfare al meglio il palato, presso i ristoranti locali che aderiscono all’iniziativa all’ora di pranzo sarà possibile gustare ottimi piatti locali.

Presso lo stand della Pro Loco di Prato Sesia sarà possibile fare o rinnovare il proprio tesseramento all’Associazione. I Soci godono di notevoli vantaggi tra cui il calendario in omaggio e gli sconti in occasione delle gite e di varie attività proposte durante l’anno. Dopo il successo degli scorsi anni saranno riproposti i gustosi “Dolcini di Prato Sesia”, il paese natale di Fra Dolcino. Sarà inoltre possibile acquistare il calendario dell’anno 2022 con le suggestive foto conterrà il programma dettagliato delle attività della Pro Loco e di altre associazioni del paese.