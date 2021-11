Con il riciclo degli imballaggi risparmiati materiali pari al peso di 460 torri Eiffel

Anche l’Italia, in fatto di sostenibilità ed economia circolare e non solo nel calcio, può vantare qualche primato. Nel 2020 i rifiuti di imballaggio avviati a riciclo dal Consorzio nazionale imballaggi, più conosciuto come Conai, hanno consentito di evitare il consumo di circa 4,6 milioni di tonnellate di materiale primario vergine, pari al peso di 460 torri Eiffel. Ogni anno è stato evitato il riempimento di circa 8 discariche di medie dimensioni, sottraendo anno dopo anno sempre maggiori quantità di materiali dalle discariche

Lo rivela il Rapporto sulla sostenibilità 2021 pubblicato sistema consortile che traccia tutta l’attività di raccolta e riciclo. Entrando nel dettaglio sono state riciclate: 278mila tonnellate di acciaio equivalente a 722 treni Frecciarossa; 16mila tonnellate di alluminio, equivalente a 1,5 miliardi di lattine; un milione e 233 mila tonnellate di carta, equivalente a 494 milioni di risme di fogli formato A4; 830mila tonnellate di legno, equivalente a 38 milioni di pallet; 470mila tonnellate di plastica, equivalente a 10 miliardi di flaconi in PET per detersivi da un litro; un milione e 804mila tonnellate di vetro, equivalente a 5 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri.