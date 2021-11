Uyba – Novara è sfida in casa Bosetti: Lucia contro Caterina

La sfida tra la Uyba e Novara è da sempre una delle gare più attese dai tifosi delle due squadre. La rivalità sportiva del “derby del Ticino” ha regalato spettacolari partite con il pubblico che ha spesso saputo scaldare ancora di più l’atmosfera.

Quest’anno a rendere ancora più speciale questa sfida sarà lo scontro tra le due sorelle Bosetti: Lucia in maglia Uyba, Caterina nelle fila novaresi. Le due sorelle di Albizzate si troveranno divise dalla rete, una contro l’altra per conquistare una vittoria importante sia per il risultato, sia per la classifica.

Lucia, classe 1989, da questa stagione veste la maglia della Uyba; Caterina, nata nel 1994, invece è alla seconda annata a Novara. Le due sorelle sono le figlie di Giuseppe Bosetti e Franca Bardelli, i due allenatori che hanno portato Orago a diventare la più importante realtà giovanile della pallavolo femminile italiana.

L’appuntamento è al PalaYamamay per domenica 28 novembre (ore 17.30). Uno spettacolo pronto a regalare emozioni.