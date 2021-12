Continuano i lavori sulla statale Regina

Si è conclusa la seconda settimana di chiusura della statale 340 “Regina” nel territorio di Colonno, ed Anas ha proseguito con le lavorazioni secondo il cronoprogramma stabilito.

Nel dettaglio, sono state realizzate le piste di cantiere per la formazione del piano di imposta della fondazione del m uro lato lago e la demolizione immobili esistenti; sono continuati i lavori di disboscamento, lo sfalcio della vegetazione spontanea e la pulizia del versante a monte dell’attuale sede stradale della strada statale 340 “Regina”.

In prossimità della cascata delle Camogge sono iniziate le operazioni per la realizzazione della pista di cantiere per le attività di disgaggio, finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

In settimana è anche iniziata la demolizione del fronte roccioso in corrispondenza dell’imbocco nord (lato Menaggio) della galleria di svincolo (salto di montone).

Si comincia a lavorare anche su altri fronti, con l’inizio delle attività di bonifica degli ordigni bellici propedeutici per la costruzione del Campo Base nel comune di Grandola ed Uniti.