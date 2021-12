È morto Andrea Barcucci, Busto Arsizio perde un simbolo dell’ambientalismo cittadino

Si è spento questa sera Andrea Barcucci, leader storico dell’ambientalismo a Busto Arsizio, aveva 64 anni. La notizia improvvisa è arrivata dai social, dove l’attivista dei Verdi, volto storico di Legambiente in città e protagonista di mille battaglie, era piuttosto attivo. Frasi come «Ci mancherai», «eri una bella persona» hanno iniziato ad apparire sul suo profilo Facebook.

Negli ultimi mesi il suo attivismo era però scemato, dopo una campagna elettorale per le amministrative che lo aveva visto sconfitto ma comunque attivo protagonista con la lista di Europa Verde, a sostegno del candidato del centrosinistra Maurizio Maggioni.

Ma tutta la carriera pubblica di Andrea, iniziata 30 anni fa in un mondo completamente diverso dove l’ambientalismo era un tema poco sentito, è stata una battaglia continua fatta di cause simboliche per l’ambiente. Sia in Legambiente che nei Verdi si è sempre battuto con grande tenacia in difesa, ad esempio, del patrimonio arboreo della città anche a costo di andare contro poteri affini alla sua appartenenza politica.

Una delle sue ultime battaglie è stata in difesa degli alberi storici di viale Cadorna a Busto e all’interno dell’ex-calzaturificio Borri. Non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode ma sempre con grande lealtà e determinazione. La malattia, rapida e improvvisa, non gli ha lasciato scampo e lascia un vuoto nella sinistra ambientalista della città. Alla famiglia va il cordoglio della redazione di Varesenews.