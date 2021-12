Il sindaco di Gavirate premia tre studentesse promosse con 10 e lode

Tre studentesse da 10 e lode premiate dal sindaco di Gavirate Silvana Alberio. Il 23 dicembre scorso, le tre alunne, che frequentano l’istituto comprensivo Carducci, sono state convocate a Villa Ponce De Leon per ricevere il premio di 300 euro come borsa di studio. Il riconoscimento rientra nel piano del diritto allo studio come premio per chi finisce l’ultimo anno delle medie con una votazione di almeno 10/10.

I premi sono andati a Giulia Cernuto, Benedetta Marocchi e Beatrice Marzagalli.

Le tre ragazze, presenti con le famiglie, hanno ritirato l’assegno direttamente dal sindaco che si è complimentato a nome di tutta l’amministrazione comunale con l’augurio che il premio sia solo l’inizio beneaugurante di un percorso ricco di soddisfazioni. Oltre al sindaco era presente il funzionario responsabile del servizio scolastico Maria Carla Scarfò.