A Sumirago 44 nuovi contagi in 3 giorni: i postivi sono 129 ma solo 3 in ospedale

“Il comunicato di questa mattina di ATS insubria ci segnala che i nostri concittadini positivi sono 129.

È un dato in forte crescita se pensiamo che in questi ultimi tre giorni abbiamo avuto 44 nuovi casi e che solamente 15 giorni fa risultavano positive 34 persone”. A comunicarlo è il sindaco Mauro Croci per il consueto aggiornamento della cittadinanza sulla situazione epidemiologico tra i cittadini del comune.

“Stiamo cercando di contattarli tutti per accertare il loro stato di salute e capire se vi sono particolari necessità – spiega Croci -, ma siamo in grande difficoltà a monitorare la situazione visto l’ enorme crescita ( solo rispetto a ieri abbiamo 22 casi in più). Il quadro più aggiornato ci diceva: 3 persone ricoverate in ospedale (una solamente in condizioni critiche le altre 2 in discrete condizioni ); 6 persone curate a casa con antibiotici e cortisone; mentre tutti gli altri sono al proprio domicilio in buone condizioni. Parecchi in attesa di tampone per fine quarantena”.

Una situazione per la quale vale ancora lo stesso monito: “La campagna vaccinale sta marciando a ritmi serrati. È fondamentale vaccinarsi sia con il ciclo primario sia, per chi l’ha completato, con la somministrazione della terza dose di richiamo”.