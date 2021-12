Telethon 2021, tutti i prossimi appuntamenti

Telethon è la raccolta fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare, su tutte le altre malattie Neuromuscolari e sulle malattie Genetiche e Rare che non hanno ancora una causa conosciuta o una terapia. Si tratta di malattie gravi, invalidanti e progressive. L’idea nasce da UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, associazione presente in Italia dal 1961.

“Telethon è la raccolta fondi che dal 1990 si occupa di donare i ricavati delle donazioni per la ricerca e gli studi scientifici sulle malattie genetiche rare. Nei primi anni c’era difficoltà nel vedere i risultati, perché le ricerche scientifiche sono molto più costose delle ricerche cliniche. E’ servito qualche decennio prima che arrivasse qualche risultato. Ed è per questo che bisogna continuare a donare, perché ci siano sempre più risultati. Ci sono malattie genetiche che sono state risolte e ci sono malattie rare di cui finalmente si sta approfondendo lo studio. Ma quello di queste malattie è ancora un argomento di cui non si parla abbastanza” ha esordito così la Dottoressa Rosalia Chendi, presidente di UILDM Varese alla conferenza stampa di martedì 7 dicembre, tenutasi nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense, per la presentazione degli appuntamenti Telethon 2021. Presenti l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari, i referenti di UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Varese e AVIS Varese.

“Noi di UILDM lavoriamo con centri clinici al fine di poter creare una migliore condizione di vita per le persone affette da queste malattie e come volontari sosteniamo la ricerca Telethon – prosegue – L’anno scorso abbiamo avuto difficoltà ad organizzare eventi a causa delle restrizioni, ma nonostante la raccolta sia stata fatta a distanza abbiamo comunque ottenuto buoni risultati. È importante ricordare che questi appuntamenti oggi devono trovare la loro dimensione. Perché la solidarietà si manifesta soprattutto in un momento come questo, dando un messaggio positivo”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti delle prossime settimane con Telethon saranno sabato 11 dicembre a Varese in Piazza del Podestà in collaborazione con AVIS Varese; sabato 18 dicembre in piazza A. Di Dio con AVIS, AIDO e Pro Loco a Fagnano Olona e in via Milano con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona; domenica 19 dicembre a Solbiate Olona al mercatino di Natale con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona, mercoledì 8 dicembre a Castellanza al Mercatino di Natale di Piazza San Bernardo e domenica 12 dicembre a Cantello al Mercatino di Natale.

Per la maratona Telethon 2021sarà attivo il numero solidale 45510.