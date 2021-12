Troppi contagi, annullato il pomeriggio con Babbo Natale a Sesto Calende

“Con immenso rammarico il consueto evento programmato per il giorno 24 dicembre alle ore 17.00 denominato – Babbo Natale arriva dal Fiume – nel centro storico di Sesto Calende, è stato annullato” così annuncia ufficialmente il Presidente della Pro Sesto Calende Andrea Scandola.

“Questa decisione è stata presa considerando i dati dei contagi in Regione Lombardia sempre più significativi e dopo un confronto con tutti i responsabili degli Enti coinvolti nell’organizzazione e l’Amministrazione Comunale, che ringrazio di cuore per la determinazione sia per realizzare l’evento che per la difficile decisione presa; perché a nostro avviso la salute viene prima di tutto” conclude il Presidente.

Gli Enti coinvolti, nella speranza e con l’augurio di poter tornare presto a vivere con spensieratezza questi momenti di gioia e di festa per i bambini e di serenità per gli adulti, augurano un Buon Natale e un migliore anno nuovo.