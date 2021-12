Ultimo dell’anno in musica con l’Orchestra della Svizzera italiana

Ultimo giorno dell’anno in musica con l’Orchestra della Svizzera italiana che venerdì 31 dicembre alle 18,30 accompagnerà il pubblico del Lac di Lugano verso la fine del 2021 con un bel concerto “a stelle e strisce” prima del cenone di Capodanno.

In programma le musiche più note di Leonard Bernstein (dai musical On the Town e West Side Story) e la celebre Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, sotto la guida del direttore d’orchestra Rune Bergmann.

E’ ancora possibile prenotare i biglietti su www.osi.swiss

Gli organizzatori ricordano che l’accesso, per le persone a partire dai 16 anni, è consentito unicamente con certificato Covid 2G (guarito o vaccinato) e documento d’identità.